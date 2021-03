V novomeški Knjižnici Mirana Jarca prireditve ob njeni 75-letnici

Novo mesto, 1. marca - V novomeški Knjižnici Mirana Jarca, osrednji regijski knjižnični ustanovi Dolenjske, Bele krajine in Posavja, so ob današnji 75-letnici ustanovitve in delovanja pripravili več prireditev, ki jih bodo posredovali spletno. Vse, ki se niso nikoli vpisali v knjižnico, pa v vseh svojih enotah vabijo k brezplačnemu vpisu.