Merkur Maribor prvi finalist srednjeevropske lige

Dunaj, 27. februarja - Odbojkarji Merkurja Maribora bodo prvič igrali v finalu srednjeevropske lige. V letošnjem polfinalu so na zaključnem turnirju v Zwettlu s 3:2 (22, 26, -15, -22, 13) premagali Calcit Volley. To je bil že tretji medsebojni obračun v sezoni, ko sta ekipi igrali pet nizov, prvič so ga na tak način dobili varovanci Sebastijana Škorca.