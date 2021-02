V požaru hiše v Ševnici lažje opečene štiri osebe

Mirna, 27. februarja - Ponoči je v Ševnici v občini Mirna zagorela stanovanjska hiša, ogenj pa je uničil mansardno stanovanje in celotno ostrešje hiše. Požar, v katerem so bile lažje opečene štiri osebe, so lokalizirali in pogasili gasilci prostovoljnega gasilskega društva Mirna in okoliških krajev, so sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje.