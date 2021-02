Svetovalni odbor v ZDA priporočil odobritev cepiva proti covidu-19 podjetja Johnson & Johnson

Washington, 27. februarja - Neodvisni svetovalni odbor ameriškega urada za hrano in zdravila (FDA) je v petek agenciji priporočil, naj odobri izredno uporabo cepiva proti covidu-19 podjetja Johnson & Johnson. Odločitev odbora je bila soglasna in ZDA se tako že danes ali v nedeljo obeta uradna odobritev in kmalu zatem uporaba že tretjega cepiva proti tej bolezni.