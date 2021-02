Za zeleno in digitalno tranzicijo po oceni Kustečeve ključne raziskave in inovacije

Ljubljana, 26. februarja - Načrti za okrevanje in odpornost, ki jih pripravljajo članice EU, so odlična priložnost za spodbujanje ključnih strukturnih sprememb in naložb v okviru raziskav in inovacij, je na videokonferenci ministrov EU ocenila slovenska ministrica Simona Kustec. Brez raziskav in inovacij ne bo zelene in digitalne tranzicije družbe in gospodarstva, je menila.