Avstrijke vodijo po polovici tekme, Slovenke druge

Oberstdorf, 26. februarja - Slovenske smučarske skakalke Nika Križnar, Špela Rogelj, Urša Bogataj in Ema Klinec so na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu na dobri poti k novi medalji. Po treh nastopih so imele Slovenke pred najbližjimi zasledovalkami 15,8 točke prednosti, po skoku nove svetovne prvakinje Klinčeve pa se je prednost stopila. Vodijo Avstrijke z 1,4 točke naskoka.