Evropska komisija v odzivu na Janševo pismo: Primeren okvir za oceno položaja medijev letno poročilo o vladavini prava

Bruselj, 26. februarja - V Evropski komisiji so potrdili, da so v četrtek prejeli pismo premierja Janeza Janše z vabilom na obisk v Slovenijo, da se prepričajo o stanju demokracije in položaju medijev. Ob tem so poudarili, da je svoboda medijev steber demokracije in da je primeren okvir za oceno položaja medijev njihovo letno poročilo o vladavini prava.