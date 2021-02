Ameriški potrošniki zaradi državne pomoči januarja povečali porabo

Washington, 26. februarja - Zasebna potrošnja je v ZDA januarja glede na december narasla za 2,4 odstotka, je danes objavilo ameriško ministrstvo za trgovino. To je največja mesečna rast od junija lani in neposredna posledica 900 milijard dolarjev vrednega drugega proračunskega paketa pomoči podjetjem in prebivalstvu zaradi pandemije covida-19, sprejetega lani decembra.