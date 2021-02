Opozicija kritična do Janševega pisma Evropski komisiji

Ljubljana, 26. februarja - Opozicijske stranke so se danes kritično odzvale na pismo premierja Janeza Janše Evropski komisiji s pozivom k oblikovanju skupine, ki bi obiskala Slovenijo in se prepričala o stanju demokracije in svobode medijev. V LMŠ in Levici menijo, da gre za preusmerjanje pozornosti, SD poziva Janšo k umiritvi strasti, SAB pa meni, da ni primeren za položaj.