Švicarski orkester proti pandemiji s solo koncerti za enega poslušalca

Ženeva, 1. marca - Tako kot drugod po svetu v času pandemije so tudi švicarske koncertne dvorane brez obiskovalcev. Glasbeniki iz enega od švicarskih orkestrov so si zato zamislili, da bodo do ljubiteljev klasike prišli tako, da bodo na predpisani razdalji izvajali varne solo koncerte za zgolj enega poslušalca, poroča francoska tiskovna agencija AFP.