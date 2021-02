Cene kmetijskih pridelkov lani upadle za dva odstotka

Ljubljana, 27. februarja - Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so se lani znižale. V povprečju so bile od tistih v letu 2019 nižje za dva odstotka, so izračunali na statističnem uradu. Navzdol so jih potisnile nižje cene živali in živalskih proizvodov, medtem ko so se rastlinski pridelki podražili. Dražja kot leto prej so bila predvsem jabolka.