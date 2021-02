Lastnik British Airways in Iberie zaradi pandemije lani s 6,9 milijarde evrov izgube

London, 26. februarja - Skupina IAG, ki je med drugim lastnica letalskih družb British Airways in Iberia, je lani zaradi pandemije covida-19 in težav letalskega sektorja beležila 6,9 milijarde evrov čiste izgube. V predhodnem letu je imela skupina 1,9 milijarde evrov čistega dobička. Prihodki IAG so lani upadli za skoraj 70 odstotkov na 25,5 milijarde evrov.