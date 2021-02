Ljubljana, 25. februarja - Vanja Brkić v komentarju Sreča spremlja priljubljene piše o Ikei v Sloveniji. Svojo prepoznavnost in priljubljenost pri kupcih so pri Ikei znali dobro unovčiti pri ključnih odločevalcih. Švedi so bili eni redkih veletrgovcev, ki so jih aktivno snubili v Ljubljano.