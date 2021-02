Slovenske železnice lani z 2,9 milijona evrov čistega dobička

Ljubljana, 27. februarja - Slovenske železnice (SŽ) so na ravni skupine lani ustvarile 2,9 milijona evrov čistega dobička, potem ko se je leta 2019 ta ustavil pri 35 milijonih evrov. Poslovni rezultat je bil nižji predvsem zaradi izplačanih odpravnin. Prihodi so se lani ustavili pri 540,7 milijona evrov, leto prej pa so dosegli nekaj več kot 600 milijonov evrov.