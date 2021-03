Tedenski pregled - svet od 26. 2. do 4. 3.

Ljubljana, 5. marca - Evropski poslanci iz vrst madžarske vladajoče stranke so zapustili skupino EPP. Vse več evropskih držav se zaradi pomanjkanja v EU odobrenih cepiv in ob hkratnem vnovičnem naraščanju števila okuženih s koronavirusom obrača k Rusiji in Kitajski. Mjanmarske varnostne sile so čedalje bolj nasilne do demonstrantov, ki zahtevajo vrnitev v demokracijo.