Na posvetu o prehodu v brezogljično družbo opozorila o potrebi po večjih investicijah

Ljubljana, 25. februarja - Slovenija že par let zaostaja na področju izrabe obnovljivih virov in bo zato treba obnoviti nacionalne strategije, prav tako bi si morali prizadevati, da omogočimo večje investicijske projekte npr. na področju sončnih elektrarn, so ugotavljali udeleženci današnje virtualne okrogle mize na temo prehoda v brezogljično družbo.