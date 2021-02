Državljan Belgije v tovornjaku čez mejo peljal 12 tujcev

Ljutomer, 25. februarja - Ljutomerski policisti so v sredo dopoldne med kontrolo meje v naselju Veščica pri Ljutomeru zaustavili najeto tovorno vozilo belgijskih registrskih oznak. Ugotovili so, da je 49-letni voznik, državljan Belgije, v vozilu nezakonito prevažal 12 tujcev. Vozniku so odvzeli prostost in ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.