Slovenski založniki na newyorškem sejmu knjig umetnika Printed Matter

New York, 25. februarja - Zavod P.A.R.A.S.I.T.E. in založba Look Back and Laugh se od srede do nedelje udeležujeta prve virtualne izdaje največjega sejma knjig umetnika na svetu, ki ga organizira Printed Matter iz New Yorka. Kot so sporočili iz Zavoda P.A.R.A.S.I.T.E., se na sejmu predstavlja več kot 400 založnikov iz več kot 40 držav.