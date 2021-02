Kralji Anžeta Kopitarja do šeste zmage v nizu

St. Louis, 25. februarja - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL v St. Louisu premagali Blues z 2:1 in prišli do šeste zmage v nizu. Kapetan zmagovalcev Anže Kopitar v 21:45 minute ni dosegel točke, enkrat pa je sprožil v okvir vrat gostiteljev. Kralji bodo naslednjo tekmo odigrali v noči s petka na soboto, ko bodo gostovali pri Minnesoti.