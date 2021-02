Slovenske skakalke v boj za kolajne na srednji napravi

Oberstdorf, 25. februarja - Na nordijskem svetovnem prvenstvu v nemškem Oberstdorfu se bodo danes za prvi komplet skakalnih kolajn pomerile ženske. Na srednji skakalnici bodo v boju za kolajno tudi Slovenke, ki so na treningu in v kvalifikacijah dokazale, da so odlično pripravljene na vrhunec sezone.