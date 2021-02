V MAO razstava ob obletnici smrti arhitekta Vojteha Ravnikarja

Ljubljana, 25. februarja - V Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO) je od danes na ogled skupinski razstavni projekt Vojteh, s katerim obeležujejo deseto obletnico smrti arhitekta Vojteha Ravnikarja. Umetniška dela so prispevale avtorice in avtorji z različnimi delovnimi ozadji in likovnimi izrazi, ki v okviru razstave ostajajo osredinjeni na arhitektovo figuro.