Gospodinjski aparati dobivajo nove nalepke

Ljubljana, 25. februarja - Energijska nalepka, ki potrošnike že več kot 25 let vodi in usmerja k izbiri energijsko učinkovitih aparatov, se prihodnji teden vrača k stari, poenostavljeni podobi. Gospodinjski aparati bodo od 1. marca označeni zgolj z energijskimi razredi od A do G, podrazredov, označenih s plusi, pa ne bo več. Tako bo nalepka bolj preprosta in razumljiva.