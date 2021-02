Na Hrvaškem lažne etikete na več kot polovici ekstra deviških oljčnih olj

Zagreb, 24. februarja - Več kot polovica oljčnih olj v hrvaških trgovinah, ki so označena kot ekstra deviška oljčna olja, ne ustreza navedeni kategoriji, so ugotovili hrvaški inšpektorji. Lani so preverili 25 vzorcev z deklaracijo ekstra deviško oljčno olje, med njimi pa jih je bilo 14 z nižjo kategorijo. Proti odgovornim so sprožili pravne postopke.