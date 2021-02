Woods pri zavesti in okreva po hudi prometni nesreči

Los Angeles, 24. februarja - Ameriški zvezdnik golfa Tiger Woods je bil v torek vpleten v hudo prometno nesrečo v okolici Los Angelesa, po kateri so ga morali v bolnišnici operirati. Po prvih podatkih je uspešno prestal več operacij zlomljenih nog in je po posegu pri zavesti in okreva, poročajo tuje tiskovne agencije.