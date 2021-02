Iličićeva Atalanta drevi v ligi prvakov z madridskim Realom

Ljubljana, 24. februarja - Danes se bodo z zadnjima tekmama končali prvi dvoboji osmine finala nogometne lige prvakov. Kot zadnji od 16 klubov se bodo v prvih tekmah pomerili Atalanta Josipa Iličića in madridski Real ter Borussia Mönchengladbach in Manchester City. Dvoboja v Bergamu in na nevtralnem terenu v Budimpešti se bosta začela ob 21. uri.