Danes ponekod rekordno visoke temperature zraka za februar

Ljubljana, 23. februarja - V Sloveniji so danes ob sončnem in toplem vremenu ponekod izmerili rekordno visoko temperaturo zraka za februar. Najtopleje je bilo na Štajerskem, Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju, kjer se je ogrelo do 21 stopinj. Najvišjo temperaturo so zabeležili v Osilnici, 23,2 stopinje, in v Slovenskih Konjicah, 21,3 stopinje Celzija.