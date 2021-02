Plenković reškega gostinca obtožil diskriminacije članov HDZ

Zagreb, 24. februarja - Več kot teden dni po tistem, ko je lastnik enega najbolj priljubljenih reških barov zaradi epidemioloških ukrepov hrvaške vlade in nacionalnega štaba civilne zaščite objavil, da člani in simpatizerji HDZ v njegovem lokalu niso dobrodošli, je hrvaški premier Andrej Plenković ocenil, da gre za diskriminacijo in rasizem, ki mejita na fašizem.