Previdno pri kurjenju v naravnem okolju

Celje, 23. februarja - Glede na to, da so pred nami suhi in sončni dnevi, ki jih bodo mnogi izkoristili za delo v naravi, na Policijski upravi Celje svetujejo, naj bodo ljudje pri kurjenju trave, vejevja in drugih odpadnih snovi še posebej previdni in odgovorni. Spoštujejo naj določila uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju in ostale zakonodaje.