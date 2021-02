Na Taborski cesti v Ljubljani pogorela hiša

Ljubljana, 23. februarja - Danes zjutraj je na Taborski cesti v Ljubljani izbruhnil požar. Vse stanovalce so iz stanovanjske hiše varno evakuirali, hiša z dvema enotama pa je v celoti pogorela. Po do zdaj zbranih podatkih je požar povzročila odeja, ki je bila preblizu električnega grelca. Skupna škoda znaša okoli 400.000 evrov, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.