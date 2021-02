Za sindikalne centrale odločitev ustavnega sodišča strokovna in pričakovana

Ljubljana, 23. februarja - Reprezentativne sindikalne centrale so odločitev ustavnega sodišča, da začasno zadrži izvajanje nove ureditve upokojevanja starejših delavcev, pozdravile in jo označile za strokovno in pričakovano. Po njihovem gre predvsem za dokaz, da je način poseganja v delovno-pravno zakonodajo in institute, povezane z upokojevanjem, povsem neprimeren.