Skupina G7 obsodila nasilje vojske nad protestniki v Mjanmaru

Yangon/Washington/Bruselj, 23. februarja - Države skupine sedmih gospodarsko najbolj razvitih držav G7 in EU so danes v skupni izjavi odločno obsodile nasilje varnostnih sil nad protestniki v Mjanmaru. Mjanmarsko vojsko so pozvale h kar največji zadržanosti ter spoštovanju človekovih pravic in mednarodnega prava. ZDA so medtem sprejele nove sankcije proti mjanmarski hunti.