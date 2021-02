Zajc: V primeru pogodbe z enim podjetjem gostilna ni javni prostor

Ljubljana, 19. februarja - Gostinec lahko kljub koronskim omejitvam sklene pogodbo s podjetjem in izvaja storitve ponujanja hrane in pijače, je zagotovil državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Simon Zajc. Če sklene takšno pogodbo z enim podjetjem, ustvari mehurček in se zato gostinski obrat ne obravnava kot javni prostor, zato število oseb v njem ni omejeno.