Ministrstvo za izobraževanje objavilo razpis za sofinanciranje programov usposabljanja

Ljubljana, 19. februarja - Ministrstvo za izobraževanje je objavilo razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2021/22. Med prednostne teme za prihodnje šolsko leto so med drugim uvrstili rabo digitalnih tehnologij, delo z nadarjenimi in opolnomočenje strokovnih delavcev za soočanje s temami duševnega zdravja.