V lekarniški zbornici kritični do predlagane novele zakona o lekarniški dejavnosti

Ljubljana, 19. februarja - V Lekarniški zbornici Slovenije so kritični do predlagane novele zakona o lekarniški dejavnosti, ki ga je v DZ nedavno vložila poslanska skupina SMC. Novela bi po njihovi oceni posegla v dobro urejeno lekarniško mrežo, je opozorila predsednica zbornice Darja Potočnik Benčič. Kritični so tudi do predlaganega skrajšanega postopka sprejema zakona.