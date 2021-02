Butler s tretjim zaporednim trojnim dvojčkom popeljal Miami do zmage

Sacramento, 19. februarja - Košarkar Jimmy Butler je s 13 točkami, 13 podajami in desetimi skoki za tretji zaporedni trojni dvojček v ligi NBA popeljal Miami Heat do zmage s 118:110 pri Sacramento Kings. Trojni dvojček je dosegel tudi prvi strelec vročice Bam Adebayo (16 točk, 10 podaj, 12 skokov) in pomagal Miamiju do prve zmage v Sacramentu po skoraj petih letih.