V VS ZN pozivi h koncu napadov jemenskih Hutijev na Marib

New York, 19. februarja - Predstavniki držav članic Varnostnega sveta Združenih narodov in drugi predstavniki ZN so v četrtek na zasedanju, posvečenem Jemnu, pozivali Hutijce, naj prenehajo z napadom na mesto Marib. S tem se namreč poslabšuje že tako katastrofalen humanitarni položaj v državi, kjer že sedem let poteka državljanska vojna.