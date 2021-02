Infrastrukturno ministrstvo z novim zakonom za izboljšanje trajnostne mobilnosti

Ljubljana, 20. februarja - Ministrstvo za infrastrukturo je pripravilo in v javno obravnavo poslalo predlog zakona o celostnem prometnem načrtovanju, s katerim želijo med drugim prispevati k izboljšanju učinkovitosti prometnega sistema, okrepiti prometno varnost ter zmanjšati negativne učinke prometa na okolje, prostor in zdravje. Komentarje k predlogu zbirajo do 22. marca.