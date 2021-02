Beovićeva nova predsednica zdravniške zbornice

Ljubljana, 18. februarja - Poslanci skupščine Zdravniške zbornice Slovenije so na današnji na ustanovni seji soglasno potrdili mandat novoizvoljeni predsednici Bojani Beović. Na čelu zdravniške zbornice je nasledila Zdenko Čebašek-Travnik. Novega predsednika je danes dobila tudi skupščina zbornice. Poslanci so na to mesto izvolili travmatologa Marka Juga.