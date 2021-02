Anketa pokazala, da so obiskovalci pogrešali muzeje in galerije

Ljubljana, 18. februarja - Anketa, ki jo je Skupnost muzejev Slovenije (SMS) po kulturnem prazniku izvedla med slovenskimi muzeji in galerijami, je pokazala, da so obiskovalci omenjene kulturne ustanove že zelo pogrešali. Na ta dan je muzeje in galerije, kljub številnim omejitvam, obiskalo kar 17.000 obiskovalcev.