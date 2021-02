Pahor se je zahvalil vsem učiteljem za njihovo nenadomestljivo vlogo

Ljubljana, 18. februarja - Predsednik republike Borut Pahor, ki je danes sprejel finalistke in finalista projekta Učitelj sem! Učiteljica sem!, se je zahvalil vsem učiteljicam in učiteljem za njihovo nenadomestljivo vlogo. Prosil jih je, naj tudi vnaprej pomagajo učencem izražati radovednost in oblikovati zanimanje za svet in ljudi.