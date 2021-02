Stoltenberg predstavil predloge za reformo Nata, ki vključujejo krepitev skupnega proračuna

Bruselj, 17. februarja - Generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg je danes obrambnim ministrom članic zavezništva predstavil niz predlogov za reformo Nata do leta 2030, ki vključujejo krepitev skupnega proračuna za jedrne dejavnosti odvračanja in obrambe. To naj bi potrdilo zavezanost k vzajemni obrambi in zagotovilo pravičnejšo delitev bremen.