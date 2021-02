Združenje frank: Tuji sodni postopki glede kreditov v frankih primerljivi s slovenskimi

Ljubljana, 18. februarja - Potem ko je hrvaško ustavno sodišče v začetku meseca zavrnilo tožbe bank zaradi domnevno spornih posojil v frankih na Hrvaškem in so v ZBS ocenili, da ti postopki niso primerljivi s slovenskimi, v Združenju frank trdijo nasprotno. "Sodni postopki hrvaškega, španskega in poljskega vrhovnega sodišča so visoko relevantni za slovenske," so poudarili.