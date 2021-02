Glasovanje o spremembah volilnih okrajev: 45 za, 28 proti, 10 vzdržanih

Ljubljana, 16. februarja - DZ je s 45 za in 28 proti sprejel novelo zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v DZ. Za so glasovali poslanci iz vrst SDS in DeSUS, z izjemo poslanca Ivana Hršaka, ter koalicijskih NSi in SMC, pa tudi poslanca narodnih skupnosti. Proti pa so bili še v Levici, SAB, večinsko v LMŠ in poslanec SNS.