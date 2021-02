Banke lani s 450,3 milijona evrov dobička po davkih

Ljubljana, 16. februarja - Bančni sistem v Sloveniji je lani ustvaril 450,3 milijona evrov dobička po davkih, kar je 15,1 odstotka manj kot predlani. Dobiček pred davki se je zmanjšal za petino in se ustavil pri 472 milijonov evrov. Na to je vplivala združitev Nove KBM in Abanke, saj bi bil brez tega enkratnega učinka dobiček manjši za več kot polovico.