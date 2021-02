Vlada in še štiri revidirana ministrstva pri upravljanju javnih zavodov delno učinkoviti

Ljubljana, 16. februarja - Računsko sodišče v reviziji o učinkovitosti vlade ter ministrstev za kulturo, za zdravje, za delo in za izobraževanje pri upravljanju javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je država, za obdobje od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2018 navaja, da so bili delno učinkoviti. Tako denimo niso dovolj jasno opredelili vloge sveta zavoda.