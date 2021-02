DPRS: Sodišče začasno zadržalo izdajo gradbenega dovoljenja za HE Mokrice

Ljubljana, 16. februarja - Upravno sodišče je začasno zadržalo izdajo gradbenega dovoljenja za hidroelektrarno (HE) Mokrice, so danes sporočili iz Društva za preučevanje rib Slovenije (DPRS). V družbi investitorki Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS) odločbe sodišča še niso prejeli, zato je ne morejo komentirati, so pojasnili za STA.