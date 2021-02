Šef Nata za krepitev skupnega proračuna za odvračanje in obrambo

Bruselj, 15. februarja - Generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg bo v sredo na zasedanju obrambnih ministrov zavezništva predstavil niz predlogov v okviru projekta Nato 2030, med katerimi je krepitev skupnega proračuna za jedrne dejavnosti odvračanja in obrambe. To naj bi potrdilo zavezanost k vzajemni obrambi in zagotovilo pravičnejšo delitev bremen.