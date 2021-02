DUTB ponovno začela tržiti stanovanjske nepremičnine

Ljubljana, 15. februarja - Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) po odpravljenem ukrepu o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom od danes nadaljuje postopke prodaje stanovanjskih nepremičnin v večstanovanjskih objektih. Skupno je na voljo 27 stanovanjskih enot, so sporočili.