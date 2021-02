Izola, 15. februarja - V okviru evropskega projekta Kaštelir, katerega rdeča nit so ostanki gradišč - kaštelirjev, so danes predstavili slikanico Sveti meč pravice avtorice Tine Rožac. Sicer so danes predstavili tudi dosedanje raziskave na območju kaštelirja nad Kortami in načrte.