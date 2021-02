Sneg pobelil atensko Akropolo

Atene, 15. februarja - Grčijo je zajela hladna fronta s sneženjem in močnim vetrom, ki povzročata težave predvsem na severu in v središču celinskega dela države. Snežilo je tudi v Atenah in pobelilo znamenito Akropolo. A sneg se tam ob temperaturah okoli ničle ni obdržal prav dolgo, je poročala grška nacionalna televizija ERT.